Adrian Sînă, despre destrămarea Akcent: „Am fost trădat de fraţii mei“

Adrian Sînă, despre destrămarea Akcent: „Am fost trădat de frații mei“

Ştire online publicată Vineri, 06 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Ceea ce era până de curând un zvon a devenit realitate. Trupa Akcent s-a destrămat, dar brandul merge mai departe cu alți membri.Într-un mesaj video postat pe youtube, Adi Sînă a ținut să facă mai multe precizări legate de motivele care au dus la despărțire. Artistul susține că nu banii au fost problema.„Dacă era vorba de bani, ne despărțeam de mult timp. Eu am vrut să împart succesul cu ei. De fapt, să împărțim succesul. Doar că, acum un an, m-am simțit trădat de cei pe care îi consideram frații mei. Frații mei de la Akcent m-au trădat... Am decis împreună cu casa de discuri că Akcent trebuie să continue. Și asta nu mai era posibil cu băieții de acum. Eu sper să rămânem amici, să nu trecem strada când ne vedem”, spune Sînă pentru click.ro.