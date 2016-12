Adrian Pescariu, primul show de după accident

Ştire online publicată Luni, 12 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Stilistul Adrian Pescariu și-a revenit complet după accidentul rutier pe care l-a avut pe 16 octombrie. Vineri seara, el a avut două prezentări de modă, una în București și alta în Ploiești, primele de acest gen de la nefericitul eveniment.Stilistul vedetelor a stat o lună la pat, alte două săptămâni s-a recuperat, iar vineri seara și-a făcut curaj și a organizat două show-uri.„A fost prima mea ieșire oficială în public. M-am simțit bine și chiar am dansat în club”, a declarat Pescariu pentru click.ro.Pentru că a realizat că sănătatea e cea mai importantă, a decis să nu mai lucreze trei nopți la rând, așa cum făcea până acum, ci să-și pună toate prezentările în același timp.„De trei ani eu nu am mai avut joi, vineri și sâmbătă libere. Astfel, mi-am anulat contractul pe care îl aveam la un club în Constanța. Nu mai fac față, mă doare operația. Dar dacă e doar o seară pe săptămână, mă descurc. Vreau să am mai multă grijă de mine”.La prezentarea de vineri seara au participat și Andreea Tonciu și Sânziana Buruiană.„Din București la Ploiești am mers cu o mașină condusă de sora Danielei Crudu, care e vitezomană ca și sora ei. Mergea cu cel puțin 90 km/oră unde erau restricții de 60 km/oră. Tot drumul am stat cu ochii închiși”, mai spune stilistul.În urma accidentului suferit în octombrie, Pescariu s-a ales cu 3 coaste rupte, hemoragie internă, luxație femurală și a suferit o operație în urma căreia și-a pierdut splina.Mașina pe care o conducea a fost declarată daună totală și nu era asigurată.