Adrian Cristea, când cu soţia, când cu iubita

Adrian Cristea, când cu soția, când cu iubita

Ştire online publicată Luni, 02 Martie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Indiferent de planurile din viața personală, Adrian Cristea și fosta lui soție, Denisa Nechifor, vor avea mereu o relație apropiată, iar asta se datorează fetiței pe care o au împreună.După ce a fost surprins cu o zi în urmă, într-un magazin de bijuterii, alături de noua lui iubită misterioasă, Adrian Cristea și-a rezervat ziua de 1 martie, în compania soției sale și a fetiței lor, scrie spynews.ro."Astăzi, ca toate fetele am fost răsfățate, am fost la o petrecere de copii, ne-am întâlnit și cu tatăl Raniei. Primăvara pentru mine este cel mai frumos anotimp. Am primit flori, dar nici măcar nu are nu are importanță de la cine este buchetul de flori. Cel mai important este că tatăl Raniei este alături de noi de 1 martie. Contează faptul că îi aduce un mărțișor, că se gândește la copil. Flori primim tot timpul, florile sunt o slăbiciune de-a mea. Mă bucur că oameniii apreciază întâmplări normale și pozitive și nu doare pe cele negative de care ne-am cam săturat. Fetița mea nu află despre aventurile tatălui, este protejată de mine. La mine în casă televizorul stă numai pe desene animate. Copilul trebuie să fie ferit și trebuie să înțeleagă că tatăl ei o iubește și o crește alături de mami indiferente ce s-ar întâmpla," a declarat Denisa Nechifor, la "Star Magazin", de la Antena Stars, citează spynews.