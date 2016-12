Adio, Fuego! Paul Surugiu va renunța treptat la numele care l-a făcut celebru

Surpiză pentru fanii lui Fuego, în prejama sărbătorilor. Artistul a anunțat că va renunța la numele care l-a făcut celebru și se va promova cu numele din buletin, Paul Surugiu."Mi se pare că e vremea să renunț treptat la numele de Fuego! Nu știu sincer cât de ușor le va fi glumeților să digere schimbarea aceasta și să găsească noi poante, unele mai reușite altele mai limitate, pe seama numelui Paul Surugiu! Sincer, m-am înțeles bine cu Fuego! La începuturi vorbea despre ce cântam, mai apoi am zis că trebuie să-l impun, ulterior numele devenise cunoscut și oamenii mă identificau. Acum e deja pe buzele oamenilor și ușor pot reveni la numele meu!”, a explicat artistul, într-o postare pe pagina sa de Facebook.Cântărețul sa precizat și că simte că a ajuns într-o altă etapă a carierei sale, când poate face mai multe lucruri pentru fanii lui.”Am ajuns într-o altă etapă a carierei mele și știu că pot face mult mai mult pentru publicul și admiratorii mei! Cu sentimentul acesta m-am trezit de dimineață! Ce-i drept, destul de istovit după turul de forță pe care-l am, la care am ajuns abia la mijloc – minunatul turneu Acasă de Crăciun! Nu disper, colindele mă revigorează și merg mai departe pentru public și pentru satisfacția mea! Iubesc să fiu pe scenă! Zi frumoasă să avem! Vă aștept astă seară la Ploiești, la Filarmonică, unde jucăm și cea de a doua reprezentație, pe 23 decembrie!", a mai precizat Paul Surugiu.