Adina de la Heaven a slăbit 20 de kilograme

Ştire online publicată Miercuri, 20 Iunie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Adina Postelnicu de la Heaven mărturisește că a cam avut probleme cu greutatea încă din adolescență.„În adolescență, am avut probleme cu greutatea. Acum am 52 de kilograme, atunci aveam cu aproximativ 20 de kilograme în plus”, a mărturisit artista, pentru „Gândul”.„De 13 ani nu mai mănânc pâine, paste, grăsimi și ulei. Carne mănânc o dată, maxim de două ori pe an, iar atunci optez pentru grătar. Nu sunt vegetariană, dar prefer să mănânc foarte multe salate și supe”, a spus Adina.Dulciurile lipsesc din meniul zilnic, cu o singură excepție: înghețata.„Mănânc aproape în fiecare zi, mai puțin în zilele de luni, miercuri și vineri, pentru că țin post. Dar în rest înghețata este nelipsită din meniul zilnic. Este cel mai sănătos dulce. Optez pentru înghețata de vanilie sau de fructe. Din păcate, nu am timp să îmi fac înghețată de casă, astfel că atunci când îmi cumpăr am grijă să fie dietetică”, a precizat cântăreața.Adina are acum un regim alimentar echilibrat, dar se întreține și cu mult sport. Artista spune că dimineața obișnuiește să facă 500 de abdomene.