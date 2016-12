Adi Mutu vorbeşte despre vizita pe care i-a făcut-o Laurei Andreşan

Adi Mutu vorbește despre vizita pe care i-a făcut-o Laurei Andreșan

Ştire online publicată Marţi, 22 Aprilie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Mutu a acordat un interviu jurnaliștilor de la WOWbiz, în care a vorbit fără rețineri despre viața sa intimă. Și nu a oferit detalii doar despre relația cu frumoasa lui soție, Consuelo, ci și despre presupusele aventuri cu celebrele Laura Andreșan și Bianca Drăgușanu."Am mai citit și eu și îmi era rușine. În descrierile făcute nu mă regăseam. Mă întrebam cum o fată poate să scrie de mine dacă nici nu mă cunoaște. Laura Andreșan a scris o bazaconie. Am fost la ea acasă, dar atât. Am mâncat un ananas pentru care îi mulțumesc și acum", a mărturisit fotbalistul.Cât despre Bianca Drăgușanu, Mutu a avut un singur sfat pentru aceasta:"Îmi face plăcere să fiu admirat sau curtat, dar încerc să mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Eu n-am avut nicio treabă niciodată cu Bianca Drăgușanu. Pot să îi dau un sfat: să nu vină în același restaurant cu mine, că cine știe... Fetelor din showbiz, dacă mă vedeți într-un restaurant, vă rog frumos să nu intrați", scrie showbiz.ro.