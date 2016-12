Adi Mutu, aventură cu un iepuraş Playboy

Adi Mutu, aventură cu un iepuraș Playboy

Ştire online publicată Miercuri, 28 Martie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Andra Chiorașcu, care este de profesie fotomodel, l-a cunoscut pe Adrian Mutu în urmă cu ceva timp prin prisma unor prieteni comuni. Au petrecut câteva zile împreună, pe Coasta de Azur, iar acum surse din anturajul brunetei susțin că cei doi au avut o aventură.Andra a fost protagonista unui pictorial incendiar în Playboy, care s-a numit „Visul de Gheață” și a fost realizat la hotelul de la Bâlea Lac.Mai mult de-atât, Adi Mutu i-ar fi spus Andrei să se despartă de iubitul ei oficial. Tânăra neagă orice relație de amor cu Mutu, dar nu s-a putut abține să spună că este un bărbat special.„Așa este, am avut o relație cu un băiat din oraș, dar s-a terminat. Este adevărat și că îl cunosc pe Adrian Mutu, dar nu am avut o aventură cu el. Ne-am cunoscut într-o vacanță și am petrecut câteva zile împreună, deoarece împărțeam același cerc de prieteni. Este un bărbat deosebit, dar atât”, a declarat, pentru BârfaZilei, Andra Chiorașcu.Adrian Mutu este căsătorit cu Consuelo Gomez, cu care are două fete.