Adevărul despre nunta secretă a lui Adrian Sînă! Ce spune Anca Serea!

Ştire online publicată Joi, 02 Octombrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Adrian Sînă și Anca Serea formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbizul autohton. Au împreună doi copii, iar oficializarea relației nu a fost o prioritate pentru ei. Cei doi au reușit să stârnească adevărate controverse în ochii tuturor în momentul în care au devenit publice fotografii de la nunta lor.Au pus iubirea pe primul loc în viața lor și au reușit să își întemeieze o familie frumoasă. Anul acesta, Anca Serea a adus pe lume o fetiță, cel de-al doilea copil al lor. Din relația anterioară, vedeta TV mai are doi copii, însă Adi nu face diferența între ei, fapt ce a dus la o conviețuire fără discuții și tensiuni aiurea. Și, spre deosebire de alte vedete, cei doi nu s-au grăbit să ajungă la Starea Civilă."Nu ne-am căsătorit oficial, a fost ca o repetiție pentru nunta noastră. Scenariul a fost ideea lui Adi pentru videoclipul piesei «Tu m-ai dat gata». Este o melodie pe care mi-a dedicat-o și care m-a emoționat foarte tare înainte cu o zi de filmări, când mi-a cântat-o. M-am simțit foarte bine în rochia de mireasă de la Pronovias, filmările au avut loc în capela de la Domeniul Știrbey. Ne-am distrat la filmări și am fost complimentată și totodată emoționată. Vom face și noi nuntă, dar nu am stabilit data", a declarat, pentru spynews.ro, Anca Serea.