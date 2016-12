Adevărul despre DIVORŢUL Lorei! Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea şi soţul său

Adevărul despre DIVORȚUL Lorei! Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și soțul său

Miercuri, 01 Octombrie 2014

Lucrurile în mariajul Lorei nu mai merg de ceva vreme. Apropiații cuplului susțin că, în ultima vreme, cei doi petreceau din ce în ce mai puțin timp împreună, sub pretextul angajamentelor profesionale.Lora a declarat de mai multe ori, în ultima vreme, că ei și soțului său nu le prea ajunge timpul să se întâlnească.De curând, presa a speculat că Lora ar plănui să divorțeze, principala cauză fiind tocmai lipsa timpului petrecut alături de soțul său, Dan. Lora a mărturisit, însă, că lucrurile nu stau chiar așa "tragic" în relația sa. Frumoasa blondă a recunoscut că foarte mult timp este plecată prin țară la concerte, dar a precizat că ea și Dan încearcă să ducă mariajul mai departe și să rezolve micile probleme care apar între ei din această cauză. Mai mult, Lora a mărturisit că iubirea nu s-a stins deloc și că ea și soțul său sunt extrem de îndrăgostiți unul de altul."Sunt între două lumi: de femeie singură și femeie căsătorită. Trebuie să văd în care mă simt mai bine. Noi luptăm împreună, nu unul împotriva celuilalt. Sunt obosită. Eu de mânuță cu Dan am construit relația asta minunată și dacă se va întâmpla ceva, indiferent ce, o s-o facem împreună de mânuță. Nu va ieși tămbălău. Timpul lipsește, ne-a lipsit de un an și ceva. Nu am timp să mă mint, să sufăr, sau să-i mint pe cei de lângă mine. Suntem realiști, oameni cu capul pe umeri, ne iubim. Nu știu dacă e de ajuns asta. O să vedem, timpul o să ne spună" , a declarat Lora, pentru Spynews.ro.