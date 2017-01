Adelina Pestriţu ţine postul Crăciunului

Adelina Pestrițu ține postul Crăciunului

Ştire online publicată Miercuri, 12 Decembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Chiar dacă ține post, Adelina își prepară mâncarea acasă ajutată de mama ei și de câteva rețete luate de pe internet.„Țin post și în ultima săptămână dinaintea Crăciunului voi merge să mă spovedesc și să mă împărtășesc”, a declarat Adelina pentru ring.Anul acesta va renunța la brad deoarece cățelușa ei, Nobby, nu o lasă să îl împodobească și, dacă reușește Adelina să pună câteva globuri, aceasta le dă jos.„În acest an nu voi împodobi bradul pentru că Nobby, cățelușa mea, nu mă va lăsa să mă bucur de el decât poate în primele 20 de minute. Probabil că l-ar distruge, așa că mai bine renunț la el”, a mărturisit prezen-tatoarea TV.Chiar dacă nu are brad, Moș Crăciun va veni la ea, dar bruneta nu are pretenții la cadouri. Pentru anul ce va veni, Pestrița vrea cât mai multe joburi pentru că este o fire independentă și îi place să muncească pentru banii ei.„Nu-i voi cere nimic material Moșului pentru că eu sunt obișnuită să muncesc. Vreau doar să am multe joburi. De revelion vreau să muncesc, mai ales că am primit mai multe oferte de a prezenta, dar rămâne să mă hotărăsc unde voi merge”, a spus Adelina.