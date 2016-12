Adelina Pestriţu şi-a schimbat maşina şi a dus-o la preot

Adelina Pestrițu și-a schimbat mașina și a dus-o la preot

Ştire online publicată Marţi, 16 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

După o săptămână întreagă în care a făcut nenumărate drumuri pentru a-și vinde vechea mașină și a-și achiziționa alta, Adelina răsuflă ușurată. De ieri, este posesoarea unui Audi Q7 de toată frumusețea, pe care l-a și dus să îl sfințească la duhovnicul ei, preotul Paul, cel care îi este alături din perioada divorțului.„Mi-am dorit o mașină mai spațioasă și iată că acum o am. Eu sunt tot timpul cu haine de schimb după mine, cu cățelul, cu prietene și nu aveam unde să îi bag pe toți. Am vândut vechiul autoturism, am pus diferența și mi-am luat-o pe aceasta”, a povestit Adelina, pentru WOWbiz.ro.Și, cum trebuia ca prima cursă cu noua mașină să fie una specială, iată că vedeta s-a conformat, astfel că ieri după-amiază s-a dus și a luat-o pe fetița pe care tocmai a botezat-o, pentru a petrece după-amiaza împreună. Și, împreună, au fost fotografiate de paparazzi WOWbiz.ro la o biserică din zona Șoseaua Giurgiului, acolo unde Adelina nu s-a dus numai ca să se roage, ci și ca să sfințească mașina:„De fiecare dată când schimb ceva în viața mea îl chem pe părintele Paul. Este alături de mine de la divorț și îmi merge extraordinar de bine. Mă simt cu totul alt om după ce vorbesc cu el. Și am o regulă, nimic nou fără sfeștanie. În viață, nu poți reuși să faci nimic fără Dumnezeu. Iar această slujbă pentru mașină te apără de accidente sau alte lucruri rele care se pot întâmpla în trafic”, a declarat vedeta, pentru WOWbiz.ro.De îndată ce au terminat treburile la biserică, Adelina, finuța Celia și Raluca, prietena ei cea mai bună, au dat o raită prin magazinele din Capitală, ca fetele, pentru a-i îmbogăți garderoba micuței, în special.