Adelina Pestriţu este răcită şi simte nevoia de o îmbrăţişare caldă

Adelina Pestrițu este răcită și simte nevoia de o îmbrățișare caldă

Ştire online publicată Vineri, 13 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Prezentatoarea "D-Paparazzi" este racita puternic, confruntandu-se cu febra, frisoane si dureri de spate, si crede ca remediul este o persoana care s-o ingrijeasca si s-o imbratiseze.Adelina Pestritu este de ceva vreme singura, lucru care ii displace, mai ales in perioadele mai delicate ale vietii."Gata!!! Raceala m-a cuprins!...Era de asteptat, avand in vedere ca nu am mai racit de un an de zile..:( ma doare capul, am frisoane, stari de rau, dureri de spate...si tot tacamul...am nevoie de cineva sa ma tina in brate, poate asa se duce mai repede :)))) o sa incerc si metoda asta si va spun ce efect a avut:)))) kiss", a scris Adelina Pestritu.