Adelina Pestriţu are un mare regret la vârsta de 25 de ani

Adelina Pestrițu are un mare regret la vârsta de 25 de ani

Ştire online publicată Joi, 02 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Adelina Pestritu implineste astazi, 2 februarie, varsta de 25 de ani, prilej cu care organizeaza o petrecere grandioasa, alaturi de cei mai buni prieteni, printre care si foarte multe vedete in Princess Club.Implinind o varsta rotunda, Adelina a facut suma realizarilor de pana acum si a ajuns la concluzia ca are un mare regret: "Am un singur regret, la care ma tot gandesc in aceste zile. Fac 25 de ani si inca nu mi-am intemeiat o familie, chiar daca mi-as fi dorit ca pana la aceasta varsta sa o am. N-am gasit inca pe cineva cu care sa fac pasul cel mare, dar sunt convinsa ca Dumnezeu mi-a pus deoparte ceva doar pentru mine. Varsta optima la care as vrea sa fac un copil e 28 de ani. Mai am inca trei ani in care sa cunosc un barbat, sa petrecem timp impreuna si sa-mi dau seama daca el e sau nu alesul. Pe Liviu nu l-am invitat la ziua mea, dar nu mi-ar displacea sa-l vad venind, pentru ca in acea zi o sa uit de toate relele dintre noi".Ea va purta la petrecere doua rochii, pe care si le-a facut special pentru acest eveniment: "Mi-am facut rochii pe comanda la doua prietene si de-abia astept sa le port. Din nefericire, joi voi si munci. Sper doar sa fie ingaduitori colegii cu mine si sa-mi dea drumul mai repede", a mai spus vedeta.