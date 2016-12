Adelina Pestriţu, ajutată de psiholog

Adelina Pestrițu, ajutată de psiholog

Adelina Pestrițu a vorbit într-un recent interviu despre felul în care a fost rănită de-a lungul vieții și despre faptul că la un moment dat a avut nevoie de terapie pentru a putea trece de aceste greutăți.Ea a recunoscut că ajutorul pe care l-a primit de la psiholog a fost foarte mare și că acest lucru a ajutat-o să se bucure de viață, scrie clickvedete.ro.„Psihologul m-a ajutat mult, m-a făcut să văd viața altfel. El mi-a dat motive să trec peste multe. Am avut momente în care simțeam că nu mai pot, aveam multe supărări. Toată lumea îmi spune că m-am schimbat... înainte eram foarte închistată; și acum sunt, îmi e frică de oameni, pentru că sunt foarte răi, dar încerc să îi tratez cu bunătate pentru a putea primi și eu la fel”, a spus bruneta, potrivit Ring.Bruneta a mai spus că în momentul de față viața ei are un curs bun și că este mulțumită, cel puțin pe plan profesional.„Pe plan profesional, slavă Domnului, îmi merge foarte bine. Am nunți, evenimente pe care le prezint, am devenit imaginea unui brand. Nu credeam că o să am un asemenea succes. Nu premeditez astfel de lucruri, nu mi-am plănuit nimic din ceea ce mi s-a întâmplat în plan profesional. Dacă accepți propunerea corectă... bingo, ai câștigat lozul cel mare, dacă nu... asta e!”, a explicat Adelina, scrie click.ro.