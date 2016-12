Adelina Pestriţu a dat iama în sarmale, cărniţă, prăjituri şi cozonaci

Adelina Pestrițu a dat iama în sarmale, cărniță, prăjituri și cozonaci

Vineri, 30 Decembrie 2011

De sărbători, Adelina Pestrițu și-a făcut de cap din punct de vedere digestiv. Ea și-a satisfăcut toate poftele și a uitat pentru câteva zile de regimul ei alimentar. Fosta soție a lui Liviu Vârciu a dezvăluit pe pagina sa de Facebook că, după ce trec sărbătorile de iarnă, se va «baricada» în sala de sport, de unde nu va mai ieși până nu va da jos kilogramele în plus. „De Crăciun, am uitat de dieta mea cu portocale, ceai verde și salate. Am fost mai îndrăzneață și am mâncat sărmăluțe, caltaboș, cărniță afumată, ciorbiță, prăjiturele, cozonaci și salată de beof. Doamne, după Revelion trebuie să intru în sală câte 4 ore pe zi!”, a scris Adelina.