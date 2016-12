Adelina Pestriţu a ajuns la spital

Adelina Pestrițu a ajuns la spital

Ştire online publicată Luni, 05 Decembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Adelina Pestrițu a leșinat în timpul filmărilor pentru emisiunea pe care o prezintă la Kanal D.Starea de sănătate a fostei doamne Vârciu nu este una foarte bună. Din cauza programului încărcat pe care îl are, frumoasa vedetă a spus la CancanTV că uită să mai mănânce. Pentru că vrea să arate impecabil, Adelina ține o cură drastică de slăbire, din cauza căreia a avut acum de suferit și a leșinat în timp ce filma pentru „D-Paparazzi”.„Mai mult de patru ore pe noapte nu dorm. Am mai avut stări de genul acesta, dar niciodată nu le-am băgat în seamă. Medicii mi-au spus că este o cădere de calciu, mi se întâmplă cam des în ultima vreme”, a spus fosta soție a lui Liviu Vârciu.„Au fost câteva clipe de inconștiență din cauza somnului și pentru că sunt la dietă. Eu vreau să slăbesc și sunt conștientă că mi se pot întâmpla lucruri grave, dar mă gândesc mai mult la aspectul fizic. De ceva vreme, am și probleme cu stomacul, pentru că atâtea cure mi-au afectat stomacul”, a mai adăugat ea, refuzând însă internarea în spital pe semnătură, pentru că i-a fost frică și deoarece mai avea de terminat filmarea pentru emisiunea pe care o prezintă la Kanal D.