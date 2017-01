Adele, pe coperta Vogue: "Urăsc Covorul Roşu" (GALERIE FOTO)

Adele, pe coperta Vogue: "Urăsc Covorul Roșu" (GALERIE FOTO)

Ştire online publicată Miercuri, 15 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Adele va aparea pe coperta din martie a revistei Vogue și a acordat un interviu în care declara că urăște să apară pe Covorul Roșu și că nu se simte confortabil printre superstaruri.Cântăreața britanică Adele, care a câștigat recent șase premii Grammy, va apărea pe coperta din martie a celebrei reviste Vogue.Pictorialul contrazice declarația designerului german Karl Lagerfeld, care spunea că "Adele e puțin cam grasă". Autoarea hitului "Someone like you" arată senzațional pe coperta revistei și interviul acordat de ea este foarte sincer.Adele vorbește despre operația la gât, care a ținut-o mult timp departe de scenă și de studio, și mărturisește că preferă un stil de viață simplu, în ciuda succesului. "Urăsc covorul roșu. Nu am emoții, dar simt că nu vreau să pășesc pe el. Anul trecut, la premiile MTV, m-am simțit foarte neconfortabil cu atâtea superstaruri în jurul meu. Nu am simțit niciodată că locul meu e printre ele. Mai ales că, în seara premiilor MTV, am lipsit de la petrecerea burlăcițelor, în cinstea celei mai bune prietene", a mărturisit Adele.Între timp, Karl Lagerfeld a prezentat scuze pentru vorbele urâte. "Adele e frumoasă și de-abia aștept următorul ei CD".