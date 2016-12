Adele - cel mai popular artist din Marea Britanie

Marţi, 08 Mai 2012

Cântăreața Adele a fost aleasă cel mai popular artist din Marea Britanie, devansând nume mari precum trupele Foo Fighters, Take That și Coldplay, potrivit rezultatelor unui sondaj citat de Mediafax.Aproximativ 730.000 de fani au votat-o pe Adele în topul clasamentului, în timp ce admiratorii au cumpărat produse promoționale ale vedetei în valoare de 36 de milioane de lire sterline. În aceeași săptămână, cel mai recent material discografic al cântăreței, „21”, a depășit „Thriller”, al lui Michael Jackson, și a urcat pe locul al cincilea în topul celor mai vândute albume din toate timpurile, în Marea Britanie. În medie, albumul „21" este vândut în continuare în Marea Britanie în aproximativ 20.000 de unități pe săptămână.Trupa Take That s-a clasat pe locul al doilea în topul celor mai populari artiști, cu 700.000 de voturi, aproximativ același număr cu cel al votanților formației Coldplay.Foo Fighters și Pink au împărțit locul al patrulea, cu 400.000 de voturi fiecare.Potrivit acestui sondaj, peste jumătate dintre respondenți au o pasiune pentru o trupă anume și cheltuie, în medie, 1.168 de lire sterline pe an pentru a merge la concerte. Londonezii s-au dovedit a nu fi foarte atașați de o trupă anume, ci mai degrabă iubitori de concerte, cu 29 de evenimente de acest gen frecventate, în medie, de fiecare locuitor al capitalei britanice, într-un an.