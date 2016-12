Adela Popescu, uluită: "M-a spart răspunsul lui"

Ştire online publicată Luni, 11 August 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Adela Popescu are o familie de care este foarte mândră și împărtățește cu prietenii virtuali tot felul de momente prin care trece alături de părinți.Zilele trecute, solista a aflat, cu lacrimi de fericire în ochi, că părinții ei sunt și acum, la câteva decenii de la căsătorie, un model de urmat. Ea a povestit pe blog p întâmplare care a lăsat-o fără cuvinte."Ai mei au plecat in concediu la Mamaia. Fac asta de 40 de ani. Ce e diferit anul ăsta față de ceilalti, este că e primul în care au venit singuri. Pe romance, asa! Fireste că am avut emotii. Mă gândeam că se vor plictisi pentru că, nu-i asa, ce naiba mai poți să vorbești unul cu altul după 40 de ani de casnicie? Ei bine, răspunsul tatălui meu m-a spart pur si simplu! Mi-a spus că cel mai bine din lume se simte doar cu nevasta lui… Superb. Mie mi-au dat lacrimile, iar mami se fâstâcea ca o domnișoara rusinoasă. Ce lecție de viață… Ce fericită sunt că îi am și că îi am așa frumosi!", a povestit ea.