Adela Popescu şi Radu Vâlcan, vacanţă în ţările calde

Adela Popescu și Radu Vâlcan, vacanță în țările calde

Ştire online publicată Marţi, 05 Februarie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să își ia în sfârșit concediu, după o lungă perioadă de muncă. „În vacanță a fost exact ceea ce aveam nevoie după un an greu și ținând cont de faptul că de doi ani nu mi-am mai luat concediu cred că a meritat efortul drumului și de ce nu și cel financiar. Nu știam prea multe despre Seychelles însă ce știam nu are legătură cu ce am descoperit adică: îmi imaginam că este o destinație pentru oamenii foarte bogați dar lucrurile nu stau neapărat așa, oamenii foarte bogați aleg această destinație pentru că este cea mai frumoasă de pe pământ. Nu cred că voi mai vedea vreodată ceva mai frumos, căsuța pe plajă, peștele proaspăt, turcoazul apei și vegetația, toate împreună îmi taie respirația doar când îmi amintesc de ele”, a povestit Adela pentru ProTV Magazin.Actriței i-a plăcut atât de tare, încât chiar se gândește să își organizeze nunta pe plajă. Asta nu înseamnă însă că Radu ar fi cerut-o de nevastă.„Nu m-a cerut nici în vacanță și nici în alt loc, e ceva foarte intim, dar atunci când se va întâmpla oficial vom anunța”, a adăugat Adela.