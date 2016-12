Adam Sandler a primit o stea pe Walk of Fame

Ştire online publicată Joi, 03 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul american Adam Sandler a primit, marți, o stea pe renumitul bulevard al celebrităților - Walk of Fame - din Los Angeles, informează bbc.co.uk. La ceremonia ce a avut loc pe trotuarul din fața W Hollywood Hotel, actorul american a venit însoțit de soția sa Jackie, și de cele două fiice ale cuplului, Sadie și Sunny. Aceasta este cea de-a 2.431-a stea de pe Hollywood Walk of Fame. Actorul american, în vârstă de 44 de ani, care a devenit celebru în anii ’90 grație rolurilor sale din câteva comedii cu succes la public, precum „Ghinionistul/ Happy Gilmore” (1996) și „Băiatul cu apa rece/ The Waterboy” (1998), a declarat că a muncit foarte mult pentru a-și realiza visul. Potrivit reprezentanților Camerei de industrie și comerț din Hollywood, filmele în care a jucat Adam Sandler au generat împreună încasări de peste 3 miliarde de dolari pe plan mondial. Adam Sandler, care deține campania de producție cinematografică Happy Madison și scrie uneori scenariile filmelor în care joacă, are o avere estimată la peste 160 de milioane de dolari. Într-un sondaj recent, Adam Sandler a ocupat poziția a noua în topul actorilor cel mai puțin profitabili de la Hollywood. Adam Sandler a mai jucat în filme precum „Tipi simpatici” (2009), „Nu te pune cu Zohan” (2008), „Vă declar soț și... soție?” (2007), „Click - Zapând prin viață” (2006) și „Echipa Sfarmă-Tot” (2005).