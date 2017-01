Acuzaţiile dintre Prigoană şi Bahmu sunt din ce în ce mai grave

Acuzațiile dintre Prigoană și Bahmu sunt din ce în ce mai grave

Joi, 03 Iulie 2014

După noaptea de duminică, în care Adrianei nu i s-a permis să intre în casă, certurile au devenit și mai ample, iar acuzațiile și mai usturătoare."Am venit de la un eveniment și nu am spus că nu am băut un pahar de vin. Dar nu am fost beată moartă așa cum s-a spus. Nu înțeleg de ce domnul bodyguard face astfel de rapoarte și își dă cu părerea. Eu veneam la mine acasă și fac ce vreau eu. Așa și soțul meu a venit dimineața băut acasă și nu i-a mai făcut nimeni raport. Mi-a interzis firma de pază să întru în casă. M-am săturat de tot circul acesta mediatuzat. Până acum m-am abținut să chem poliția", a declarat Adriana Bahmuțeanu la "Agentul Vip".Silviu Prigoană nu a stat cu mâinile în sân și i-a dat imediat replica soției lui. "Nu i-a făcut bodyguard-ul niciun fel de raport. Acolo a fost un incident și a fost chemată poliția, de aceea s-a făcut un raport. Tu spui că te-ai săturat de circ, dar cine a chemat-o pe Mara Bănică și televiziunea să filmeze. Eu am filmările din curte și se vede clar cum nu te puteai ridica pentru că erai moartă de beată. Nu am mers la petrecere cu Adriana pentru că ea a fugit de acasă. Eu trebuie să mă apăr pentru ca soția mea minte. Erai mahmură și ai vomitat. Nu îți e rușine, să îți crape obrazul de ruține că m-ai lăsat cu copiii și ai fugit. Erai beată ca porcul și se vede pe camere", a replicat Silviu Prigoană la "Agentul Vi".