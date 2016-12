"Acum toată presa scrie ca arată senzaţional"

"Acum toată presa scrie ca arată senzațional"

Actrița Nuami Dinescu a dezvăluit că Teo Trandafir făcea eforturi foarte mari ca să scape de kilogramele în plus pe vremea când cele două colaborau la o emisiune de televiziune.Într-un text pe care l-a scris pe blogul ei, actrița Nuami Dinescu, cunoscută publicului larg drept "Tanța lui Teo", a vorbit despre lupta pe care a dus-o cu kilogramele în plus de-a lungul anilor."Nu as fi scris despre cat de greu e sa traiesti intr-o batalie cu tine daca nu as fi vazut noile promo-uri cu Teo. Acum toata presa scrie ca arata senzational, asa acum scria despre ea ca nu face nimic sa slabeasca. Facea, credeti-ma! Am vazut-o sezoane intregi mancind piept de pui fiert sau la gratar cu niste salata verde fara nimic, de ziceai ca e mancare de rate, si tragand la sala intr-un efort supraomenesc, nu am sa uit cât oi fi. La Pitesti intr-o caravana. Mi-au dat lacrimile cand am vazut cum trage de ea la sala. A muncit ca un caine sa slabeasca! Acum e slaba, toata lumea a cazut in adoratie. Ea era spumoasa, vesela, funny, nebuna si calda si cand nu era trasa prin inel. E acelasi om, in esenta ei, ea e bogata si va ramane la fel pentru ca toate calitatile ei nu nici o legatura cu invelisul, cu carapacea sub care se ascunde fiecare dintre noi. Dumnezeu a pus in fiecare dintre noi o scinteie divina, un rost, o menire. Asta e importanta, asta trebuie vazuta. Restul e doar imagine", a încheiat ea, scrie libertatea.ro.