„Acum sunt o femeie singură şi nu trebuie să dau socoteală nimănui“

„Acum sunt o femeie singură și nu trebuie să dau socoteală nimănui“

Ştire online publicată Miercuri, 17 Iulie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Andreea Mantea s-a relaxat, s-a bucurat de peisajele unice și de liniștea de care avea atât de multă nevoie.„Mă bucur că la revenirea mea în Deltă, nu am mai văzut atât de multe sticle din plastic aruncate printre nuferi. Este un loc superb, nu degeaba este considerat unic în Europa. Am vrut să mă relaxez, să mă regăsesc și, bineînțeles, să mă distrez. Este aici un loc desprins din Rai, o limbă de pă-mânt care separă Marea Neagră de Dunăre. De aici am adunat scoici. Am vrut să am așa, parte de un preludiu înainte de vacanța care vine peste o săptămână, pentru că mai avem o săptămână cu supersubiecte la WOWbiz”, a mărturisit Andreea.Bruneta a mai spus că avea nevoie de această ieșire pentru a-și reveni după perioada agitată prin care a trecut:„Acum sunt o femeie singură și nu trebuie să dau socoteală nimănui. Trebuie să mă odihnesc atât sufletește cât și fizic. Și să-mi încarc bateriile pentru supersezonul cu care vom da lovitura din toamnă, la WOWbiz și, de ce nu, pentru o nouă etapă în viața sentimentală”, scrie showbiz.ro.