Actriţele au detronat supermodelele

Actrițele au detronat supermodelele

Ştire online publicată Joi, 13 Septembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul topmodel de succes, Claudia Schiffer, dă vina pe frumoasele marelui ecran pentru popularitatea în scădere a reginelor catwalk-ului, informează female-first.co.uk. Frumoasa nemțoaică spune că faima de care s-a bucurat, împreună cu Naomi Campbell, Christy Turlington și Cindy Crawford, în anii '90, nu mai are aceeași intensitate pentru modelele din noua generație, pentru că designerii preferă să folosească staruri de cinema sau vedete pop în locul lor. „Ca să devii un supermodel trebuie să fii pe toate coperțile din lume în același timp, pentru ca oamenii să te recunoască. Lucru care nu mai este posibil acum, pentru că industria de publicitate este acaparată, în zilele noastre, de către staruri pop și vedete de cinema. Supermodele cum am fost noi odată nu mai există", a spus cu indignare Claudia.