Actriţa Taylor Momsen a apărut cu sânii goi pe scenă

Actrița Taylor Momsen a apărut cu sânii goi pe scenă

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Taylor Momsen este o actriță și cântăreață americană care și-a început cariera de la vârsta de 3 ani. A jucat în diferite reclame TV până la vârsta de 6 ani, când a primit primul rol într-un film, în „The Prophet’s Game“. În anul următor, a urmat filmul care a făcut-o cunoscută: „How the Grinch Stole Christmas”. După aceea, au urmat și ofertele pentru producții mari, precum „We Were Soldiers”, „Spy Kids 2: Island of Lost Dreams” și „Hansel & Gretel”, filme carei-au adus popularitatea. Momsen a devenit o vedetă internațională datorită rolului Jenny Humphrey din Gossip Girl. În 2008, a devenit cel mai tânăr model care a semnat un contract cu celebra casă de modă IMG. În industria muzicală, Taylor s-a lansat cu trupa The Pretty Reckless, unde scrie versurile pieselor, interpretează și cântă la chitară. A ajuns repede pe paginile tabloidelor după ce a început să se dezlănțuie pe scenă, dând publicului nuditate și, de multe ori, show-uri lesbi. Acesta este și cazul ultimului concert pe care l-a avut la Barcelona, unde și-a arătat sânii pe scenă.