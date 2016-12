Actriţa porno Sandra Romain a divorţat

Actrița porno Sandra Romain a divorțat

15 Iunie 2012

Starleta porno Sandra Romain, pe numele real Maria Popescu, s-a despărțit de soțul ei, Paul Popescu.Vedeta XXX, supranumită „regina sexului anal” nu mai locuiește împreună cu partenerul ei de un an de zile și se pregătește să intenteze divorț, o acțiune care o poate costa jumătate din averea pe care a strâns-o jucând în filme porno.„Niciunul dintre noi nu insistă prea mult să ne împăcăm. Amândoi suntem conștienți că în cei 17 ani au existat și lucruri bune și rele între noi și am ajuns la concluzia că mai bine rămânem separați. Pot să spun că ținem legătura, deși nu mai suntem împreună de un an. Nu suntem încă divorțați, dar trăim separat. Uneori avem zile în care ne certăm la cuțite, iar alteori vorbim mai frumos decât în perioada în care am fost împreună. Eu am jucat în peste 1.000 de filme și am făcut peste 1 milion de euro. Sumele vehiculate în presă nu sunt adevărate. Nu aveam cum să fac 5 milioane de euro din această industrie. Se simte criza și în lumea filmelor pentru adulți, dar eu nu am stricat toți banii pe haine, pe droguri sau fel și fel de chestii. Nu mă droghez, nu consum alcool și am încercat cât am putut să salvez din bani, să îi investesc în chestii profitabile”, a spus Sandra Romain, miercuri, în emisiunea „Poveștiri adevărate”, de la Acasă TV, fără să confirme sau infirme zvonurile conform cărora infideli-tatea soțului ei ar fi motivul principal al divorțului.