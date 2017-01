Actriţa Mena Suvari s-a căsătorit în Italia

Actrița Mena Suvari s-a căsătorit în Italia

Ştire online publicată Luni, 28 Iunie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Actrița americană Mena Suvari s-a căsătorit sâmbătă cu logodnicul ei, producătorul de film Simone Sestito, în cadrul unei ceremonii private ce a fost organizată într-una dintre bisericile de la Vatican, informează people. com. Mena Suvari și Simone Sestito erau logodiți din 2008. Suvari, în vârstă de 31 de ani, și Sestito, în vârstă de 25 de ani, s-au cunoscut în timpul Festivalului de Film de la Toronto din 2007. Cei doi au decis să se căsătorească la Roma, deoarece cei mai mulți dintre membrii familiei lui Simone Sestito locuiesc în apropiere. Mena Suvari este un fost model, devenită creatoare de modă și actriță de film, care s-a făcut remarcată pentru evoluțiile sale din filmele „American Beauty” (1999), „American Pie” (1999) și „American Pie 2" (2001). Actrița va putea fi văzută în curând pe marile ecrane în comedia „You May Not Kiss The Bride”, în care îl va avea ca partener pe actorul Dave Annable.