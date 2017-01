Actorul Roy Scheider a încetat din viaţă

Actorul Roy Scheider a încetat din viață

Ştire online publicată Marţi, 12 Februarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Roy Scheider, cunoscut pentru rolul din thrillerul „Fălci” (Jaws) și din serialul „Seaquest” a încetat din viață duminică, la vârsta de 75 de ani, transmite Reuters. Scheider, care avea 75 de ani, suferea de mielom multiplu, o formă de cancer a celulelor sanguine, și a decedat la Myeloma Institute for Research and Therapy, din cadrul Universității Arkansas, a declarat o purtătoare de cuvânt a spitalului. El fusese internat de mai multe ori la acest centru medical în ultimii doi ani. Scheider a obținut de-a lungul carierei sale două nominalizări la premiul Oscar, pentru rolul principal din „All that Jazz”, în 1979, și pentru rolul secundar din filmul „Filiera Franceză”, din 1971. Probabil că Scheider va rămâne cunoscut, însă, pentru rolul de comandant al poliției dintr-o mică stațiune de pe malul mării care pleacă să vâneze un rechin gigantic, în thrillerul de succes “Fălci” (Jaws). Una dintre cele mai memorabile replici ale sale din film a fost: „Vei avea nevoie de o barcă mai mare”. În anii ’90, Scheider a interpretat rolul comandantului unui submarin în serialul SF „Seaquest DSV”.