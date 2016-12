Actorul Martin Lawrence s-a căsătorit

Ştire online publicată Marţi, 13 Iulie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Martin Lawrence s-a căsătorit, sâmbătă, cu iubita sa, Shamicka Gibbs, în cadrul unei ceremonii private, care a fost organizată în reședința actorului american din Beverly Hills, Los Angeles, informează people.com. Martin Lawrence, în vârstă de 45 de ani, și Shamicka Gibbs, în vârstă de 35 de ani, au schimbat jurămintele de credință în fața celor circa 120 de invitați ai lor, printre care s-au aflat Eddie Murphy și Denzel Washington. Fiicele cuplului - Amara, în vârstă de nouă ani, și Iyana, în vârstă de șapte ani, dar și Jasmine, fiica cea mare a lui Martin Lawrence, în vârstă de 14 ani, provenind dintr-o căsătorie precedentă, au fost domnișoare de onoare. Anul acesta, Martin Lawrence a putut fi văzut pe marile ecrane în comedia „Death at a Funeral“ și a terminat recent filmările pentru comedia „Big Mommas: Like Father, Like Son“ din celebra serie „Acasă la Coana Mare“.