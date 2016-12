Actorul Herbert Lom, care a interpretat personajul Pantera Roz, a decedat

Ştire online publicată Joi, 27 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Actorul Herbert Lom, starul din celebra serie cu personajul Pantera Roz, a decedat astăzi, la vârsta de 95 de ani, informează Adevărul.ro, care citează bbc.co.uk.Potrivit declarațiilor familiei, Herbert Lom a murit în somn, la reședința sa din Londra.Actorul de origine cehă a interpretat peste 100 de roluri în cei 60 de ani de carieră, însă cele mai importante au fost în filme precum "Pink Panther/ Pantera Roz", "The Ladykillers/ Cum scăpăm de coana mare", "Al șaptelea văl", "The Human Jungle", "Spartacus", "El Cid/ Cidul" și "I Have Been Here Before". Rolul lui Charles Dreyfus din "Pantera Roz" i-a adus celebritatea.Herbert Lom l-a interpretat și pe Napoleon Bonaparte, în 1956, în adaptarea cinematografică a romanului lui Lev Tolstoi, "Război și pace", în care a jucat alături de Audrey Hepburn și Henry Fonda.