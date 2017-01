Activ şi DJ Optick au filmat clip pentru imnul Liberty Parade

Activ și DJ Optick au filmat clip pentru imnul Liberty Parade

Ştire online publicată Joi, 05 Iulie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Activ și DJ Optick au filmat videoclipul imnului Liberty Parade - „The Music Is Drivin Me Crazy". Materialul a fost realizat în regia lui Dragoș Buliga și în curând va fi difuzat la televiziunile muzicale. Personajele care apar în clip sunt Oana, Avi, Rudi, Dj Optick și multe fete frumoase, conform Roton. Liberty Parade 2007 va avea loc pe 28 iulie la Liberty Parade Arena, situată pe plaja dintre Venus și Saturn. Și în acest an vor mixa cei mai tari Dj din România, Dj Optick, Dj Allen, Dj Raoul, Liquid, Rosario Interlullo, Dj Andi, dar nu vor lipsi nici invitații internaționali, în acest an cap de afiș fiind Robbie Rivera și Brian Cross. Activ și DJ Optick s-au ocupat de imnul Liberty Parade și în anii trecuți. Ei au realizat și interpretat hit-urile „Surrender", în 2005, și „Feel Good", în 2006.