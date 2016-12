AC/DC va concerta în România, pe 31 mai

Marţi, 14 Aprilie 2009

Celebra trupă rock AC/DC va concerta în cadrul festivalului Bucharest Rock Arena pe 31 mai, de la ora 21, anunță organizatorii. Celelalte Cuvinte, Vița de Vie, AB4 și Altar vor cânta la Bucharest Rock Arena, festival care va avea loc pe 30 și 31 mai, la kilometrul 15 al Autostrăzii Soarelui și care va fi organizat anual, începând cu această ediție. Conform site-ului oficial al festivalului, pe scenă vor mai urca Persona, Grimus, The Pixels și The MOOod. Trupa internațională care va concerta pe data de 30 mai, în încheierea primei zile a festivalului, va fi făcută public ulterior. Potrivit organizatorilor, în spațiul dedicat festivalului vor fi amenajate un camping, terase și restaurante, peste 17.000 de locuri de parcare, corturi de prim ajutor și 480 de toalete ecologice, care vor ocupa, în total, aproximativ 200.000 de metri pătrați. Spectatorii vor putea ajunge la festival cu autoturismele personale, dar și cu autobuzele speciale ce vor circula pe ruta Dristor - Bucharest Rock Arena și retur, în zilele de 30 și 31 mai, între orele 14 și 2. Intrarea în perimetrul de spectacol se va face în fiecare zi începând cu ora 16, iar accesul în camping va fi gratuit și se poate face începând cu 29 mai până pe 1 iunie, anunță organizatorii, PlayCool și One Event. Biletele la festival, care au prețuri între 100 și 800 de lei, pot fi achi-ziționate numai sub formă de abonament pentru ambele zile ale festivalului și sunt disponibile în rețeaua magazinelor Diverta și pe www.ticketpoint.ro, la diferite cate-gorii de prețuri, în funcție de poziția față de scenă. Trupa australiană AC/DC a fost formată în 1973 de către frații Angus și Malcolm Young. Deși este recunoscută drept pionieră a muzicii hard rock și heavy metal, membrii trupei au spus mereu că ceea ce cântă se numește rock ‘n’ roll. AC/DC au devenit faimoși cu albume precum „Let there be rock” (1977), „Highway to hell” (1979) și „Back in black” (1980). Acesta din urmă a fost vândut în 42 de milioane de exemplare în întreaga lume dintre care 22 numai în America, devenind cel de-al cincilea cel mai bine vândut album pe pământ american.