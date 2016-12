„Abia dacă mai reuşesc să fac sex o dată pe săptămână“

„Abia dacă mai reușesc să fac sex o dată pe săptămână“

Cine ar fi crezut că designerul Cătălin Botezatu se apropie cu pași repezi de... abstinența sexuală.Ei bine, s-a întâmplat și asta. Veșnic înconjurat de cele mai frumoase femei, acesta a avut de unde alege și a gustat din toate plăcerile vieții. De ceva timp însă, situația s-a schimbat și zilele de amor nebun urmate de nopți la fel de pline au luat sfârșit. Designerul abia dacă mai ajunge să se înfrupte din fructul iubirii.„Abia dacă mai reușesc să fac sex o dată pe săp-tămână”, s-a confesat el. Din fericire, motivul nu este vreo problemă de ordin medical, ci lipsa acută a timpului și oboseala accentuată, acumulată în ultima perioadă.„Sunt mereu pe drumuri, alerg între filmări și prezentări și nu mai am timp de nimic”, susține Bote. De teamă să nu-i scadă libidoul însă, designerul s-a gândit și la o remediere a lucrurilor: „După ce termin filmările pentru Next Top Model, o să-mi iau o vacanță pe care o s-o dedic amorului”.