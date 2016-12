„A urcat în lift cu mine, mi-a pus cuţitul în gât“

Sylvia, dezvăluiri impresionante:

„A urcat în lift cu mine, mi-a pus cuțitul în gât“

Ştire online publicată Vineri, 13 Septembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Una dintre cântărețele ce se bucură de popularitate în România, Sylvia, are în trecutul său o amintire tristă și implicit traumatizantă. Artista a fost victima unei tentative de viol. Un individ aparent inofensiv, prezent în scara blocului, a atacat-o pe Sylvia cu un cuțit în lift. Se întâm-pla pe vremea când vedeta era la școala generală, în clasa a V-a.„A urcat în lift cu mine, mi-a pus cuțitul în gât și mi-a spus: «Dacă țipi, te omor!». Norocul meu a fost că a intrat o femeie în bloc, el nu apucase să închidă ușile și eu am început să țip. Atunci s-a speriat și a fugit prin spatele blocului! Vă dați seama ce aș fi pățit! Și nu s-a făcut nicio anchetă, deși am făcut plângere la poliție, iar acel individ probabil este și acum în libertate sau, poate, data viitoare când a urmărit o fetiță, chiar i-a reușit și poate a violat-o!”, a povestit cântăreața.Conform celor declarate pentru spynews.ro, atacul s-a produs în miezul zilei, când Sylvia se întorcea acasă de la școală. Episodul nu a rămas totuși fără urmări: de atunci, artista nu mai ia liftul cu persoane străine, scrie libertatea.ro.