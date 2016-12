A pândit două luni să o fotografieze pe Kate Middleton goală şi a rămas sărac

1

De ce numai pt acesta e pedeapsa?

Interesant. De multi ani paparazzi, acesti indivizi subumani, cu o mare, mare doza de lipsa de bun simt, fotografiaza in continuu diferiti oameni pt ca sunt celebrii, in unele cazuri provocand chiar accidente mortale (vezi moartea printesei Diana) si toate astea fara cel mai mic avertisment. Deodata, acum, acesta peimeste pedeapsa. De ce? Pt ca este un cineva sau un altcineva in poze? Este foarte nedrept. In cazul asta Mike Tyson trebuie sa fie despagubit pentru acele 20 de zile de inchisoare. Poate va amintiti ca idiotul de paparazzi il filma incontinuu in timp ce astepta pe cineva la aeroport. Tyson l-a pocnit cand paparazzi l-a urmat in WC sa-l filmeze. Dreptatea nu mai exista, exista doar manipularea, prostimea pune botul la ce spun ziarele fara sa gandeasca. Pacat.