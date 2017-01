„A Nightmare On Elm Street” va avea premiera în 2010

Miercuri, 30 Septembrie 2009

Remake-ul după „A Nightmare On Elm Street”, unul dintre cele mai populare și inovatoare filme horror din istorie, se află în faza de post-producție și urmează să fie lansat în aprilie 2010, potrivit presei de specialitate din SUA. Realizată de compania New Line Cinema, în regia americanului Samuel Bayer, pelicula rescrie povestea terifiantă a legendarului personaj Freddy Krueger - criminalul cu pălărie, pulover dungat și degete cu gheare din metal, care își ademenea și ucidea victimele în visele acestora. Compania producătoare a lansat deja un trailer de două minute, din care spectatorii descoperă că scenariul filmului surprinde și evenimente anterioare acțiunii din celelalte pelicule ale seriei. Marea surpriză a distribuției din remake este aceea că rolul principal va fi interpretat de actorul Jackie Earle Haley, nominalizat la Oscar în 2007 pentru prestația din „Little Children”, care va intra în pielea lui Krueger în locul lui Robert Englund, cel consacrat în această postură din 1984 încoace. În producția noului film este implicat și cineastul Michael Bay, cunoscut pentru titluri ca „The Rock” (1996), „Armageddon” (1998), „Pearl Harbor” (2001) și „Transfor-mers” (2007). Bay are experiența producerii de remake-uri după filme horror clasice, colaborând anterior la pelicule ca „The Texas Chainsaw Massacre: The Beginning” și „Friday the 13th”. Filmul original „A Nightmare On Elm Street” a fost realizat acum 25 de ani de regizorul Wes Craven, considerat un maestru al genului horror. Pelicula din 1984 a avut mai multe continuări, toate cu Englund în rolul lui Freddy Krueger.