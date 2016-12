A MURIT UN MARE ARTIST. Goodbye My Love, Goodbye Demis Roussos / GALERIE FOTO-VIDEO

Luni, 26 Ianuarie 2015.

Cunoscutul cântăreț Demis Roussos a încetat din viață sâmbătă noaptea, la Atena, la vârsta de 69 de ani. Informația a fost confirmată pentru ziarul Le Figaro de către fiica lui Demis Roussos, Emily.Cântărețul Demis Roussos a încetat din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică, decesul său fiind anunțat și de către un jurnalist grec, Nikos Aliagas, pe Twitter.Recunoasterea valorii sale a venit si din partea criticilor, dupe ce artistul a cantat in mai multe limbi, castigand astfel numeroase premii precum: locul 1 in Japonia cu "The Roussos Phenomenon Ep", discul de aur in America pentru discul "Demis", devenind primul artist nascut in Africa care se bucura de succes pe toate continentele.Legatura lui Demis cu Romania este una cu totul speciala si dateaza de multi ani. Putina lume stie ca fosta sotie a lui Demis a fost romanca.