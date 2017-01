A murit Tommy Ramone, membru fondator al trupei The Ramones

Ştire online publicată Sâmbătă, 12 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Tommy Ramone, membru fondator al formației americane The Ramones, cunoscută drept prima trupă punk din lume, a murit la vârsta de 62 de ani, la New York, a anunțat grupul pe pagina oficială de Facebook - informează sâmbătă BBC și EFE.Bateristul, ultimul dintre membrii fondatori ai formației care se mai afla în viață, a murit vineri, la spital, unde era tratat pentru cancer de duct biliar, au scris mass-media din SUA.Născut în Ungaria, Ramone emigrat în Statele Unite în anii 1950. A creat The Ramones împreună cu trei prieteni de la un liceu din New York în 1974. Trupei i-a fost atribuită inventarea stilului punk rock.Piesele lor de succes I Wanna Be Sedated și Blitzkrieg Bop, printre altele, le-a asigurat un loc în Rock and Roll Hall of Fame în 2002, potrivit Agerpres.ro.Ramone a fost bateristul grupului în perioada 1974-1978 și co-producător al primelor trei albume. Născut Erdelyi Tamas, el și ceilalți membri ai trupei au decis să-și schimbe numele de familie în Ramone.