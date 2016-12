1

Wiskeyul l'a facut..."actor"

Cel mai oribil scandal din Jewnglishtanul de Vest, legat de sanatate, a fost generat de alcoolicul L. Hagman, asa zisul actor - juca, de fapt, whiskeyul din el, si nu "actorul", asa cum se spune, ca "scriitorii" si "poetii' nu sunt bautori de apa. In urma cu mai bine de zece ani, betia cronica i'a terminat fikatul. Ca sa fie salvat, clica din care facea parte, i'a obtinut ficat pentru transplant, peste rand - EXISTA ordine, lista cu bolnavii ce asteapta un ficat de la decedati. Scandalul merdiatic a fost monstruos - oamenii ce asteptau de ani de zile, fiind oripilati de indrazneala betzivano-narcomaniacilor "actori". Cazul lui Hagman se aseamana cu cel al lui Garcia Marquez - cocaina si marijuana ce au...scris opera sa, i'au terminat "creierul". Si in Rromarlania, in curand, il veti plange pe cel mai...imbokktzit Rromarlan kkapIUDAlist, Dinu Kostakis, alias Paturiciu, Greco-Tziganoiul innebunit de "mirajul" antisocietatii si doctrinei...kkpitaliste. Si nebunu' Kostakis-Paturiciu si'a distrus fikatul cu coniac si icre negre, dar si cu...ANXIETATEA generata de "taria" de a fi mare kkapitalist. Asteapta, sarmana fata trista de tzigan, si el, un fikat peste rand - spera sa'l gaseasca in Rromarlania sau Jewnglishtanul de Est("Britania"), asa cum a incercat si Radoslav Mazare, cioroiul alcoolico-narcomaniac, bossul mafiot jigano-pesedist din Kustendge. Poate, deja, un Roman sanatos sau Bangladeshan-emigrant in Londra, a fost ucis de mafioti, ca sa i se ia fikatul, pentru a'l "salva" pe Paturiciu.