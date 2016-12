A murit Adam Yauch, membru al trupei Beastie Boys

Ştire online publicată Sâmbătă, 05 Mai 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Adam Yauch, membru fondator al grupului de hip-hop Beastie Boys, celebru pentru hituri precum "Fight for Your Right (To Party)", a murit ieri, din cauza unui cancer, la vârsta de 47 de ani.Yauch, Mike Diamond și Adam Horovitz au înființat grupul Bestie Boys, care și-a câștigat celebritatea în anii 1980. În genul hip-hop dominat de afro-americani, cei trei puști evrei din Brooklyn, New York, au reușit să se impună cu muzica lor.Trupa The Beastie Boys a vândut aproximativ 40 de milioane de discuri în lumea întreagă în peste 20 de ani de carieră.Odată cu trecerea timpului, Yauch s-a lansat în regia de film și a fost un activist implicat, ajutând la strângerea de fonduri pentru diverse cauze sociale, precum eliberarea Tibetului de sub dominația chineză.