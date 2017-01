A fost publicată online înregistrarea audio care certifică decesul lui Michael Jackson

25 Februarie 2010

O înregistrare audio dramatică ce detaliază momentele în care medicii americani de la serviciul de urgență au certificat decesul cântărețului Michael Jackson, pe 25 iunie 2009, a fost postată online și preluată de presa internațională, informează thesun.co.uk. Înregistrarea, în care se aude vocea unui bărbat care sună la spital, ar putea deveni o nouă probă în procesul în care este judecat fostul medic personal al starului. Presa americană consideră că vocea de pe casetă aparține unui infirmier angajat la Departamentul de Pompieri din Los Angeles (LAFD), acesta sunând la UCLA Hospital. Mesajul înregistrat conține urmă-toarele cuvinte: „Pacientul este Michael Jackson, pop-starul. Nu are puls și nu respiră. Este inert. Am încercat să îl resuscităm. Fără succes”. „Am făcut tot ce am putut. Vom ajunge (la spital, n.r.) în cinci minute. Nu arată bine. Nu arată bine deloc”, afirmă aceeași voce. Această înregistrare, postată pe forumul unor lucrători pe ambulanță, ar putea fi prima știre oficială care a confirmat decesul starului american, pe 25 iunie 2009. Dacă înregistrarea este autentică, aceasta ar putea reprezenta o probă vitală în procesul intentat lui Conrad Murray, fostul medic personal al starului, acuzat de omucidere. Înregistrarea contrazice spusele acestui medic, care a declarat că trupul starului avea puls în momentul în care el l-a urcat în ambulanță. Cronologia faptelor este esențială pentru acest proces. Conrad Murray a recunoscut faptul că i-a administrat lui Michael Jackson un cocteil de medicamente, inclusiv un sedativ puternic (propofol). Murray, în vârstă de 56 de ani, a declarat inițial poliției din Los Angeles că i-a administrat starului aceste medicamente la ora 10.50 a.m. și că a părăsit încăperea pentru două minute, începând manevrele de resuscitare când a revenit în cameră. Însă apelul său către serviciul medical de urgență (911) a fost făcut abia la ora 12.21 p.m. Avocații lui Murray au declarat că versiunea clientului lor în ceea ce privește cronologia faptelor a fost „greșită”. Procuratura americană va încerca astfel să dovedească faptul că Murray l-a lăsat singur pe Michael Jackson timp de mai mult de o oră după ce i-a administrat acele medicamente periculoase. Conrad Murray va încerca să dovedească faptul că starul avea încă puls în momentul în care el a revenit în camera acestuia. Cum LAFD a avut nevoie de doar trei minute pentru a ajunge la reședința lui Michael Jackson, după primirea apelului telefonic de urgență, ar însemna că medicul și-a lăsat pacientul singur doar pentru câteva minute, iar acțiunile sale ar părea mai puțin neglijente.