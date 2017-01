„A fost cel mai trist lucru din viaţa mea“

„A fost cel mai trist lucru din viața mea“

Luni, 04 Februarie 2013.

Diva pop Beyonce a vorbit pentru prima dată despre pierderea de sarcină pe care a suferit-o în timpul căsniciei sale cu Jay-Z.În vârstă de 31 de ani, Jay-Z a vorbit primul despre acest lucru, printr-un cântec, respectiv prin piesa „Glory”, melodie pe care a lan-sat-o la câteva zile după nașterea fetiței lor, Blue, în ianuarie 2012.Soția sa, Beyonce, și-a luat cu greu inima în dinți și a reușit să vorbească public despre drama suferită: „Acum doi ani, am fost însărcinată pentru prima oară și am auzit bătăile inimii copilului meu, iar asta a fost cea mai frumoasă muzică pentru mine. Am ales nume și mi-am imaginat cum va arăta”.Vedeta a pierdut sarcina în primul trimestru: „Am zburat la New York să-mi fac un control și nu am mai auzit bătăile inimii. Asta s-a întâmplat la o săptămână după ce mai fusesem la un control și totul era ok”, a completat cântăreața.Singura terapie care a ajutat-o pe Beyonce să facă față necazului a fost muzica: „Am intrat în studio și am compus cel mai trist cântec din viața mea. A fost cea mai bună terapie pentru mine, deoarece a fost cel mai trist lucru ce mi s-a întâmplat până acum”, a spus cântăreața.