7 motive sa faci sex chiar in seara asta!

Ştire online publicată Joi, 09 Decembrie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Recent, Stephen Fry, un scriitor englez, a afirmat - citat de "Cosmopolitan" - ca femeilor nu le place atat de mult sexul pe cat le place barbatilor. Eh, nu e neaparat adevarat, din moment ce avem atatea si atatea motive sa nu-l credem. 1. Este cea mai tare metoda de a arde calorii si, in acelasi timp, cea mai buna metoda de relaxare! 2. Amorul patimas iti da un imbold de oxitocina in organism, acel hormon secretat de hipofiza, care te face sa simti fluturi in stomac, multa dragoste si placere. 3. Ah, si inca ceva! Oxitocina ce va face pe voi mai apropiati iti va da si un somn bun si odihnitor. 4. Unii medici ginecologi sustin cu tarie ca un orgasm alunga crampele menstruale. Citeste mai departe...