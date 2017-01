40 de costume ale Shakirei, la licitaţie

40 de costume ale Shakirei, la licitație

09 Februarie 2008

Peste 40 de costume purtate de starul columbian Shakira în timpul turneului „Oral Fixation”, susținut în 2007, au fost scoase la licitație pe un site de internet, fondurile obținute urmând să fie folosite pentru construcția unei școli în Columbia. Printre articolele scoase la licitație se numără o fustă de culoare mov cu șiraguri de corali, o rochie roșie cu un decolteu adânc și o bustieră albastră inscripționată cu sloganul „For Those Who Love to Rock”, informează sky.com. Licitația a fost deschisă pe site-ul de internet eBay și se va încheia pe 10 februarie, fondurile strânse urmând să fie folosite de fundația caritabilă Bare Feet, înființată de Shakira, pentru construcția unei școli în Columbia. Câștigătoare a două premii Grammy, fondatoare a unei organizații pentru ajutorarea copiilor săraci din Columbia, Shakira a donat în repetate rânduri sume importante de bani în beneficiul populației sărace din America Latină. În septembrie 2007, Shakira a anunțat că va dona 40 de milioane de dolari pentru victimele unui cutremur din Peru și pentru cele ale unui uragan din Nicaragua. Autoarea hitului „Hips Don’t Lie” a mai anunțat că va dona, pe parcursul a trei ani, suma de cinci milioane de dolari în beneficiul copiilor din regiune, unde 40% din populație este săracă.