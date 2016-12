4 greseli de evitat in pat cu noul partener

Ştire online publicată Joi, 17 Februarie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Ai facut o noua cucerire si traiesti o poveste minunata de dragoste cu noul partener? Atunci mai mult ca sigur visezi ca totul sa fie perfect si in dormitor. Dar, exista greseli pe care trebuie sa le eviti neaparat. Iata-le! Teama de esec Prima noapte de amor trebuie sa fie extrem de frumoasa, plina de romantism. Secretul unei partide incendiare consta intr-o relaxare deplina, increderea in performantele tale. Ca sa nu transformi o seara romantica intr-un adevarat cosmar, nu te afisa in fata lui emotionata si ingrijorata. Ii vei transmite starea ta de teama si totul va fi un esec. Un pahar in plus de alcool Cateva guri de vin rosu consumate inainte de a ajunge in asternuturile lui pot face minuni. Dar cand le uiti numarul poti fi sigura ca vei da gres. Pe langa faptul ca nu vei fi prea atractiva daca te vei clatina incontinuu si vei emana doar vapori de alcool, s-ar putea sa-i lasi impresia ca ai ajuns cu el in pat doar pentru ca esti ametita. Pretentiile exagerate Pentru ca sunteti in faza in care abia va descoperiti unul pe celalalt, nu este cazul sa emiti prea multe pretentii in ceea ce priveste tehnicile sexuale. Este posibil ca anumite experiente pe care le-ai avut cu fostii iubiti, care te purtau pe cele mai inalte culmi ale placerii, sa nu intre in gratiile actualului si sa ramai neplacut impresionata de la prima incercare. Citeste mai departe...