„4, 3, 2" premiat de BBC Four World Cinema

Ştire online publicată Joi, 29 Ianuarie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a câștigat premiul pentru cel mai bun film străin al anului 2008, marți, la BBC Four World Cinema, eveniment aflat la a șasea ediție, care premiază cele mai bune filme străine, informează BBC. Regizorul Cristian Mungiu a primit premiul marți-seara, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Institutul Britanic de Film din Londra. „BBC este pentru mine un simbol al calității, al tradiției și al echilibrului”, a spus Mungiu. „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a fost în competiție cu alte patru filme: „Gomorra” (Italia) - inspirat de evenimente din lumea mafiei, „Persepolis” (Franța) - povestea unei tinere din Iran în timpul Revoluției Islamice, „The Driving Bell and the Butterfly” (Franța) - despre o jurnalistă care, în urma unui atac cerebral, trebuie să trăiască aproape paralizată, și „The Orphanage” (Spania) - povestea unei femei care deschide un orfelinat pentru copii cu handicap. În cadrul aceleiași ceremonii a fost premiat și regizorul german Werner Herzog, pentru întreaga carieră, în cadrul unei categorii nou înființate anul acesta. Cele cinci pelicule nominalizate anual la BBC Four World Cinema Awards sunt selectate printr-un sondaj efectuat în rândul a 200 de critici de film din Marea Britanie. Producțiile sunt alese din 150 de filme străine lansate anul precedent. „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile”, dramă ce are ca pre-text o întrerupere de sarcină în România ceaușistă, îi are ca protagoniști pe Anamaria Marinca, Laura Vasiliu și Vlad Ivanov. Pelicula a câștigat, în 2007, mult râvnitul „Palme d’Or” al Festivalului de la Cannes și alte numeroase premii la concursuri și festivaluri internaționale.