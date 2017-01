„30 Rock” şi „Mad Men”, marile câştigătoare la Emmy 2009

„30 Rock” și „Mad Men”, marile câștigătoare la Emmy 2009

Ştire online publicată Marţi, 22 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Serialul de comedie „30 Rock” și drama „Mad Men” au fost marile câștigătoare la cea de-a 61-a gală a premiilor Emmy, care a avut loc duminică seară, la Los Angeles. Deși conducea în topul nominalizărilor, la 22 de categorii, producția NBC „30 Rock” a câștigat doar cinci premii Emmy, inclusiv pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie (Alec Baldwin), pentru cel mai bun serial de comedie și pentru cel mai bun scenariu de comedie. Însă creatoarea acestui serial, Tina Fey, câștigătoarea de anul trecut a categoriei „cea mai bună actriță într-un serial de comedie”, a pierdut anul acesta în fața australiencei Toni Collette, premiată pentru rolul din „United States of Tara”. În mod similar, producția AMC „Mad Men”, nominalizată la 16 categorii, a câștigat doar trei premii Emmy, inclusiv pentru cel mai bun scenariu al unui serial-dramă (Matthew Weiner, creatorul show-ului), cel mai bun scenariu dramă și cel mai bun serial-dramă. Glenn Close a câștigat premiul Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial- dramă, pentru rolul din producția „Damages”. La primirea premiului, Close a declarat că în acest serial joacă „rolul vieții sale”, cel al unui avocat nemilos. Bryan Cranston a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial-dramă, pentru rolul unui profesor de chimie care devine traficant de droguri pentru a-și plăti facturile medicale, în producția AMC „Breaking Bad”. Brendan Gleeson a câștigat, pentru interpretarea lui Winston Churchill, în producția HBO „Into The Storm”, premiul pentru cel mai bun actor într-o miniserie/ un film de televiziune, în timp ce Jessica Lange a câștigat premiul pentru cea mai bună actriță într-o miniserie/ un film tv, pentru rolul din „Grey Gardens”. „Amazing Race” a câștigat premiul pentru cel mai bun reality show, surclasând producții precum „American Idol”, „Dancing with the Stars”, „Top Chef” și „Project Runway”. Premiul Emmy pentru cea mai bună producție de televiziune non-fiction a fost acordat „American Masters”, a postului PBS.