250 de milioane de dolari pentru reeditarea a 10 albume ale lui Michael Jackson

Ştire online publicată Miercuri, 17 Martie 2010. Autor: Cuget Liber Online.

Casa de discuri EMI va plăti suma de 250 de milioane de dolari familiei lui Michael Jackson și casei concurente, Sony Music - ce deține drepturile asupra muzicii starului -, pentru a edita 10 albume ale cântărețului în următorii 7 ani, a anunțat, luni, publicația Wall Street Journal. Acest acord, catalogat de Sony și de familia cântărețului drept cel mai profitabil ce a fost semnat vreodată în industria muzicală, le garantează moștenitorilor lui Michael Jackson venituri de cel puțin 200 de milioane de dolari. Cele zece noi albume prevăzute vor include piese vechi, deja celebre, dar și cântece noi, pe care Michael Jackson nu a apucat să le lanseze pe piață . De la moartea lui Michael Jackson, pe 25 iunie 2009, Sony Music a vândut peste 31 de milioane de albume ale acestuia pe plan mondial. Până la prima comemorare a dispariției starului, moștenitorii lui mizează pe încasări de peste 250 de milioane de dolari, obținute din vânzările de discuri, produse asociate și bilete la concertul postum „This Is It”, relatează Wall Street Journal. Grupul EMI, proprietate a fondului de investiții american Terra Firma din 2007, are contracte semnate cu o serie de artiști de seamă, precum Coldplay, Katy Perry, David Guetta, Robbie Williams, Charles Aznavour etc.