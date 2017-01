20 de milioane de dolari pentru „Sex and the City”

Ştire online publicată Marţi, 03 Iunie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Filmul „Sex and the City” a avut încasări de peste 20 de milioane de dolari încă din prima zi a prezentării lui în cinematografe, potrivit companiilor companiilor New Line și Warner Bros. Încasările filmului „Sex and the City / Totul despre sex” le-ar putea depăși pe cele ale filmului „Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull / Indiana Jones și Regatul Craniului de Cristal”, despre care se spune că se va afla pe primul loc în box-office-ul american la finalul week-end-ului. Personajele au rămas aceleași ca și în serial, spre deliciul fanilor. Alături de fetele glamour, Sarah Jessica Parker, Kim Catrall, Kristin Davies și Cynthia Nixon (Carrie, Samantha, Miranda și Charlotte) și de șarmantul Chirs Noth (Mr. Big) mai apare și Jennifer Hudson, în rolul asistentei personale a lui Carrie.